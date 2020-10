Fernanda Vasconcellos relembra tombo na escadaria do Copacabana Palace

21/10/2020 | 15:10



Fernanda Vasconcellos marcou presença na última terça-feira, dia 20, durante o programa Que história é essa, Porchat?, do canal GNT, junto com Emicida e Marcelo Tas.

O apresentador Fábio Porchat questionou a atriz sobre uma gafe muito grande que ela já teve e Vasconcellos relembrou da vez que levou o maior tombo na escadaria do Copacabana Palace.

- Eu tinha acabado de fazer uma novela que estava meio que bombando, eu era revelação, me ligaram e falaram que estava concorrendo a um premio. (...) Meti um vestido, fui pro prêmio, Copacabana Palace e eu falei: 'eu só posso estar sonhando. Isso não está acontecendo'. Recebi o prêmio, nada errado era uma alegria que só e quando eu olhei pro lado tinha uma moça servindo uma sopa e como eu tava feliz aceitei, e já era a escadaria.... quem dá sopa em uma escadaria? Foi só um degrau e no primeiro eu já pisei no vestido e fui de cara no chão.

E pra fechar a noite, Fernanda estava esperando muito por aquele prêmio e na hora que vê o estado em que ele ficou após o tombo, ela só queria chorar por ter quebra-lo e por ter escorregado daquela maneira.

- Foi muito rápido e eu fiquei com muita vergonha. Eu lembro que passei a mão no queixo e tinha um pouco de sangue, em seguida olhei o troféu e ele estava todo quebrado. Respirei fundo e só seguia a luz. Só queria ir para a minha casa e chorar! No final chegou uma mulher falando comigo e eu não queria mais papo, mas ela estava vindo avisar que meu peito estava para fora do decote do vestido.

Apesar de trágica a situação, Fernanda Vasconcellos mostrou que superou muito bem isso por mostrou muito bom humor na hora de contar tudo.