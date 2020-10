Paula Fernandes compartilha registros de viagem ao Pantanal ao lado de Cauã Reymond: - Olha que maravilha

21/10/2020 | 14:10



Paula Fernandes está fazendo uma viagem pelo Pantanal! Nas redes sociais, a cantora tem compartilhado com os seguidores vídeos e fotos do passeio feito junto ao projeto Onçafari, que realiza um trabalho de recuperação de espécies ameaçadas de extinção principalmente ligado às onças-pintadas e ao Pantanal. Em seu Instagram, a sertaneja chegou a falar sobre a importância da viagem:

- Falar de origens pra mim sempre é motivo de muita alegria e orgulho, pois olho pra trás e vejo de onde eu vim e o que me fez chegar onde estou. Mas não é só isso! Saber as origens não se refere apenas a uma pessoa, é algo maior. Tenho muito o que aprender sobre nossas origens ainda!

Já durante a madrugada desta quarta-feira, dia 21, Paula compartilhou nos Stories do Instagram alguns vídeos do passeio de barco que fez acompanhada do namorado, Rony Cecconello, e do casal Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, trio que esta viajando junto da morena. No vídeo, a cantora indicou que o passeio era no rio Aquidauana, que cruza o Mato Grosso do Sul, e elogiou a paisagem:

- Começou nosso passeio de barco, gente! Olha que maravilha.

Em seguida, a musa compartilhou um vídeo de uma das onças sob os cuidados do projeto Onçafari, indicando que as imagens haviam sido feitas por Cauã.

No feed da rede social, ela ainda falou sobre como estava sendo sua experiência com a viagem:

Que incrível que tá sendo essa viagem, meus amores! Ver a natureza tão de perto, como as onças e outros animais são cuidadosamente tratados e livres! Me sentir ainda mais parte disso aqui com os encontros de moda de viola! Ahhh, já estou com saudades antes mesmo de acabar e só tenho a agradecer. Vocês estão curtindo os registros?