Fã-clubes de Luan Santana anunciam paralisação de atividades: Não é de hoje, nem de ontem. Vem de muito tempo

21/10/2020 | 14:10



Não está sendo uma semana muito fácil para Luan Santana... após anunciar o término de seu relacionamento com Jade Magalhães, o cantor se deparou com outra situação chata: alguns de seus maiores fã-clubes anunciaram uma pausa indeterminada. Por meio de um anúncio em conjunto, esses fãs explicaram a decisão:

Não é de hoje, nem de ontem. Vem de muito tempo. Quem realmente presta atenção nos fatos provavelmente sabe do que estamos falando. Não foi uma ação específica, foi um conjunto de fatores que influenciaram nossa decisão. No momento em que não podemos ter nem um contato físico, que já nos era limitados antes, diante do número de vagas insuficientes para camarim, e caos em aeroportos e hoteis causados pela pressa nos atendimentos, não temos também a presença de quem era pra ser o nosso combustível diário através das redes sociais.

Não queremos que ele explane a vida como influenciadores fazem, mas, como pessoas que sempre estiveram aqui desde o início, acreditamos que merecemos participar um pouco dela fora de estúdio, fora de holofotes. Não queremos roteiro, nem ninguém dizendo o que ele deve fazer ou não. Queremos espontaneidade e isso vem faltando há muito tempo. Fizemos de tudo, demos todos os sinais com clareza de detalhes, temos nossa vida pessoal e profissional e mesmo assim continuamos fazendo as tarefas daqui também, já que aceitamos esse compromisso. Somos uma via de mão dupla e, no momento, um dos lados está estático, impossibilitando que o outro continue trabalhando sozinho.

Precisamos de um tempo para respirar e refletir para tomarmos a decisão certa quanto a continuar ou não. Diante de tudo isso decidimos, em conjunto, paralisar nossas atividades. Pedimos desculpas a quem nos acompanha e sentimos muito, mas é algo que é necessário nesse momento, diz o comunicado que é assinado pelos fã-clubes Luan Daily, News Luan Santana, PLaneta Santana, Projeto Luan Santana, Modéstia Santana, Vips Capixabas, Spies Santana e Tags Luan.

Na legenda do comunicado, um dos fã clubes ainda escreveu:

Ele nos ganha nos detalhes e nos perde por causa deles.

Os seguidores ficaram confusos e logo comentaram:

Gente, tô no chão...

Gente, não tô entendendo nada, alguém pode me explicar o que tá acontecendo?

Complicado, né? Será que em breve o músico irá se pronunciar sobre o assunto?