Resort em Araxá é opção para família relaxar e se divertir

O Tauá Grande Hotel Termas Araxá é uma boa opção para viajantes que estão em busca de relaxamento, conforto, lazer e gastronomia no interior de Minas Gerais. Uma vez lá, é possível fazer diversas atividades ao ar livre, como arco e flecha, stand up paddle (SUP), caiaque, caminhada no parque que cerca a propriedade e andar de bike por trilhas ecológica.

Termas de Araxá

A principal atração do resort mineiro, entretanto, é curtir as famosas Termas de Araxá. As instalações históricas do local incluem salas privativas para hidroterapia, além de uma área especializada para banhos com lama negra. As águas medicinais, sulfurosas e radioativas podem ser desfrutadas em uma piscina emanatória.

As instalações estão aptas para receber tendências terapêuticas e contam com uma nova área para aplicação da massagem turca com espumas, bem como salas para tratamentos de casais e uma suíte para relaxar com privacidade. Uma grande variedade de terapias para cuidar do corpo e rosto integram-se aos tratamentos termais.

O Circuito Araxá, por exemplo, é indicado para relaxar, descongestionar, revigorar a pele e aliviar as dores. Para quem busca por alívio muscular, a dica é o Circuito Romano. Já o Circuito Finlandês é apropriado para estimular a circulação. O spa também oferece um menu de massagens e tratamentos faciais, com terapias tradicionais, como a Quick Massagem.

As crianças também podem aproveitar as Termas de Araxá. Há diversas opções de massagens e tratamentos no Spa Kid’s, entre elas a “Massagem dos Sonhos”, ideal para despertar os sentidos e relaxamento de músculos. Já o “Banho de Chocolate Infantil” hidrata, deixa a pele mais macia e com brilho e favorece sensações de bem estar e relaxamento.

O Grupo Tauá de Hotéis oferece tarifas especiais com três diárias para dois adultos e duas crianças (até 12 anos a estadia é gratuita). Todas as acomodações têm TV LCD 32’’, telefone, ar-condicionado, cofre, frigobar e internet wi-fi. Confira os valores em outubro:

Quarto Superior Casal: a partir de R$ 3.288

Quarto Suíte Especial: a partir de R$ 5.020