Fátima Bernardes se emociona ao falar do aniversário dos filhos trigêmeos: Pela primeira vez não estaremos todos juntos

21/10/2020 | 13:11



Fátima Bernardes mandou um recado aos filhos, que completam 23 anos de idade, nesta quarta-feira, dia 21, durante o programa Encontro ao vivo. A apresentadora lamentou que, pela primeira vez, a família não irá se reunir para curtir a data, já que Vinicius está morando na França.

- Quero mandar um beijo para os meus filhos que estão de aniversário hoje. E, pela primeira vez, não estaremos todos juntos. As meninas estão no Brasil, e o menino estudando fora. Está muito diferente. Mas de qualquer forma é um dia de muita alegria, de muita felicidade, vê-los grandes. Estou muito feliz!, disse ela, visivelmente emocionada.

Fátima ainda relembrou que já reuniu muita gente para celebrar os aniversários do Vinicius, Laura e Beatriz, frutos da relação com William Bonner. Ela aproveitou para brincar com o meme envolvendo as irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia, que brigaram por conta das velas do bolo.

- Antes cada um tinha uma cota de pessoas para chamar, depois cada um passou a reunir o seu grupo de a amigos individualmente, e agora não pode reunir mais ninguém por causa da pandemia. Mas já fiz festas muito grandes para eles, sempre com muita alegria, e o principal, um bolo para cada um para não ter confusão na hora de apagar as velas.