Zilu Camargo esbanja boa forma aos 62 anos de idade e recebe elogios de fãs: Me dê a receita desse corpão!

21/10/2020 | 13:11



Zilu Camargo mostrou aos seguidores que a idade é só um detalhe! A influenciadora postou na última terça-feira, dia 20, uma foto usando roupas de ioga em seu Instagram, para divulgar as aulas do exercício que posta em seu canal no YouTube. O que chamou a atenção dos seguidores, no entanto, foi a boa forma de Zilu, que hoje está com 62 anos de idade.

Na imagem, a socialite aparece de lado, usando um cropped de ginástica branco e uma calça legging cor de rosa colada no corpo, o que destaca seu bumbum e suas pernas torneadas.

Na legenda, a influenciadora fez o convite:

Partiu fazer ioga comigo????

Os seguidores não perderam a chance de elogiar a socialite e, é claro, cutucar seu ex-marido, Zezé Di Camargo, que está noivo da influenciadora Graciele Lacerda:

Tá botando pra quebrar!, elogiou uma das internautas;

Linda, me dê a receita desse corpão menina, pediu outra;

Eita mulher de pernas lindas, admirou-se um terceiro;

Amo ver você tão bem, você é uma guerreira, revelou uma das seguidoras de Zilu;

Que corpo! Dando mil a zero na outrazinha lá, alfinetou outra fã.