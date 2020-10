Grávida, Virginia Fonseca diz que voltará a pensar em lipo após terceiro filho

21/10/2020 | 13:10



Virginia Fonseca deu detalhes sobre a gravidez em um vídeo de perguntas e respostas no YouTube. Aos 21 anos de idade, a influenciadora digital está à espera do primeiro filho com Zé Felipe, filho de Leonardo. Sincera, a beldade disse que não tem medo de perder a lipoaspiração que realizou recentemente e só irá pensar na cirurgia estética outra vez depois que tiver o terceiro filho.

- Se Deus quiser eu não vou perder a lipo, vou só engordar oito quilos. Mas do jeito que estou comendo, acho que vou aumentar uns 20 quilos. Estou despreocupada com isso porque depois vem outro e outro. A última coisa que quero pensar é nessa lipo. Depois do terceiro [filho], aí eu penso nisso, declarou.

A influenciadora ainda contou que está com medo do parto normal e logo que descobriu a gestação já pensava que iria fazer uma cesárea:

- Estava muito neste dilema desde o início estava na minha cabeça que queria fazer uma cesárea pelo fato de que vejo muitas mulheres dizendo que é uma dor de morrer o parto normal e eu não sabia se eu estava preparada para um parto normal, para essa dor. Quando fiz um trabalho em São Paulo, uma mulher me falou sobre uma série que explica isso muito bem, assisti e agora estou em dúvida, não sei se eu quero cesárea. Quero tentar o parto normal porque tem muitas benefícios para o bebê e para mim também, em tudo. Eu ainda tenho um pouco de medo, mas ainda tenho uns seis, sete meses para pensar. Vou conversando com minha ginecologista e vendo como está tudo.

Com dois meses de gestação, Virginia também disse que ainda não caiu a ficha de que está grávida e só está pensando que precisará trabalhar muito para sustentar a criança:

- Até hoje não caiu minha ficha 100% de que eu estou grávida. Estou pensando só que o momento de trabalhar, porque eu vou ter o neném, preciso comprar leite, fralda, vai ser um gasto e responsabilidade a mais, pro resto da vida. Estou pensando em juntar dinheiro, ter minha casa, meu carro e construir uma família, uma vida, os projetos mudaram. Agora a gente tem que pensar nele, na família e nessas coisas...

Ela também entregou que Zé Felipe está agradecendo à ela sempre pela gestação e que ele já é o mais coruja em relação ao filho. Além dele, Poliana Rocha, mãe de Zé, também está animada com a chegada de um netinho.

- Ele é o mais babão de todos! Poli, minha mãe e por último eu. Eu ainda não senti que eu estou grávida. É estranho. Quem está sendo mãe do nada, sem ter nada programado, a ficha demora a cair. Achei que era só comigo, mas perguntei para várias pessoas e elas me disseram que isso acontece. De todo modo estou tranquila.