Após sofrer ataques de fãs de Luan Santana e Jade Magalhães, Giulia Be pede: Sejam gentis

21/10/2020 | 13:10



Recentemente os fãs se chocaram ao ficarem sabendo do fim do relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães após 12 anos juntos. Apontada como pivô da separação, Giulia Be, que é cantora, acabou recebendo diversos ataques por meio das redes sociais.

Ao mesmo tempo, ela ganhou novos seguidores: segundo informações da IstoÉ, após a polêmica, a artista conquistou novos 100 mil fãs no Instagram.

Com isso, por meio do Stories, ela mandou o seguinte recado:

Tanta gente nova vindo aqui, querendo saber da minha vida... Prazer, Giulia. Sejam gentis!

No começo de outubro, Luan havia feito uma live com Giulia - e havia desconversado sobre o seu relacionamento com Jade.

Outro relacionamento do mundo sertanejo também chamou a atenção nos últimos dias: Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram o fim do casamento e, desde então, muitos detalhes vieram à tona.