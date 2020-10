Claudia Raia posa amordaçada para pedir mais liberdade, igualdade e respeito pelas mulheres

21/10/2020 | 12:10



Claudia Raia surgiu em suas redes sociais para fazer um desabafo na última terça-feira, dia 20. A atriz de 53 anos de idade publicou duas fotos em que aparece amordaçada e com as mãos atadas para falar sobre como as mulheres precisam ser mais respeitadas.

Como eu me sinto quando dizem que não tenho mais idade para usar determinada roupa, dizer e fazer determinada coisa ou me comportar do jeito que eu quiser me comportar. Como me sinto quando leio comentários disseminando ódio e ignorância. Por mais liberdade, igualdade e respeito. Mulherada, a gente pode o que a gente quiser, na idade que for, escreveu Claudia na legenda.

A publicação gerou uma grande repercussão na web, levando muitos fãs a apoiarem a atriz.

Super necessário você ser essa voz de liberdade para mulheres com mais de 50 anos, destacou um seguidor.

Arrasa mesmo! Tomba a internet, Claudia, elogiou outra.

Anteriormente, Claudia também havia chamado a atenção por exaltar o posicionamento da filha Sophia, de 17 anos de idade, sobre o machismo estrutural.

Orgulho de ser mãe de uma feminista e mini ativista, disse ela em publicação no Instagram.