Leo Alves

Do Garagem360



21/10/2020 | 10:18



O jogador Daniel Alves do São Paulo e da seleção brasileira anunciou seu carro nos classificados do Mercado Livre. A venda do carro faz parte de uma ação de marketing promovida pela plataforma digital e o valor arrecadado, bem como o cachê do jogador, serão doados para a ONG Gerando Falcões, que atua em regiões periféricas e em comunidades.

Mini Countryman de Daniel Alves

Além do anúncio, o visual do Mini Cooper Countryman 2019 do meia (ou lateral-direito) é outro ponto que chama a atenção. Com apenas 8 mil km rodados, o modelo ostenta uma pintura chamativa e feita de acordo com o gosto de Dani Alves. Internamente, o estofamento claro dos bancos dianteiros recebeu a assinatura do camisa 10 do SPFC.

Para faturar o carro é preciso acessar este link e desembolsar a quantia de R$ 180 mil.