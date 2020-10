Maquiador diz que Britney Spears está isolada e rebate acusação de que ela estaria com demência

21/10/2020 | 10:11



Como você tem acompanhado, o movimento Free Britney tem ganhado ainda mais força nas redes sociais após Britney Spears deixar claro que não quer mais estar sob a tutela de seu pai, Jamie Spears, que impôs um controle sobre a filha em 2008 - logo após o seu famoso colapso público. Na época, ela tinha 26 anos de idade e perdeu acesso ao seu dinheiro e também ao seu próprio telefone. Essa tutela, segundo informações da Fox News, é um status reservado para pessoas muito idosas ou muito doentes que sofrem de demência ou são incapacitadas para tomar decisões por si mesmas.

Além de alertar os fãs online, a cantora também preocupou o maquiador Billy B Brasfield com quem trabalha há anos e, de quebra, desenvolveu uma amizade. Após o profissional falar que o pai da estrela confiscou o celular dela, ele agora deu o seu ponto de vista sobre o que acontece na vida de Britney. Para a Vogue Brasil, ele primeiro informou que há dias Britney estava incomunicável, provavelmente por ter o celular confiscado novamente:

- Mas ela tinha outro [telefone], um backup, só não falei isso online.

Billy trabalhou com Britney pela primeira vez em 2012 quando ela lançou um perfume e protagonizou um comercial. Pouco depois, Billy ainda fez a maquiagem da cantora no clipe de Scream and Shout, parceria com will.i.am. Porém, foi só quando Britney virou jurada do The X-Factor que o maquiador percebeu que ela tinha uma vida diferente da de outras celebridades:

- Ela já estava na tutela nesta época, eu não sabia disso, mas imediatamente percebi que algo estava terrivelmente errado. Britney não precisava enviar um sinal, era muito aparente. Ela era muito isolada, nenhum amigo podia se aproximar, nem mesmo Demi Lovato ou Khloé Kardashian, que eram suas colegas de trabalho, o que era muito estranho. Britney nunca se atrasava, ela sempre chegava cedo, o que é quase inédito em Hollywood. Hoje sei que isso acontecia porque ela estava completamente controlada.

Conforme ficava mais próximo, Billy foi presenciando cenas que eram comuns para a equipe e os seguranças de Britney:

- Tinha dias em que ela chorava, chorava... Mas o show tinha que continuar. Foi uma época triste.

Quando funcionários contratados pelo pai da cantora perceberam que essa amizade se estreitava, Billy acabou sendo demitido:

- Existe uma regra em Hollywood, em geral não é uma boa ideia se tornar próximo dos clientes. É perigoso no que diz respeito a uma relação de trabalho contínua. No momento em que o empresário vê que a pessoa está começando a confiar em você, você está fora. Muitas pessoas me avisaram sobre isso, especialmente sobre como era trabalhar com Britney Spears e como tudo aconteceu. Mesmo sendo uma mulher adulta com filhos, ela estava sendo controlada e extremamente protegida.

Agora, com o movimento Free Britney, a cantora tem falado mais sobre o assunto e está tentando se livrar da tutela imposta pelo pai. Foi aí que Jamie Spears disse que a filha sofria de demência e, por isso, não poderia cuidar de si mesma:

- Posso dizer, sem dúvida, que Britney Spears não tem demência. É um completo absurdo alguém sugerir isso. Não é só errado, é nojento. Para subir em um palco de Las Vegas, cantar, dançar e entreter milhões de pessoas, ela está bem, mas quando sai do palco, a lei diz que ela não é capaz de fazer qualquer outra coisa?, disse Billy.

Sinais nas redes sociais

Além disso, a cada postagem, os fãs esperam que Britney esteja mandando um pedido de socorro por meio de cores. Além disso, os seguidores estranham alguns vídeos em que ela aparece dançando. Dessa vez, não foi diferente, já que a cantora postou um registro em que aparece usando biquíni e fazendo diversas poses.

Nos comentários, as pessoas disseram coisas do tipo:

Ela está ficando louca.

Qual é o objetivo disso? Estou ficando preocupado com ela.

Você está bem?