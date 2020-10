Assessoria nega que Andressa Suita e Gusttavo Lima estejam viajando juntos para tentar a reconciliação

21/10/2020 | 10:10



Na última terça-feira, dia 20, foi noticiado pelo colunista Leo Dias que Andressa Suita e Gusttavo Lima estariam juntos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, buscando retomar o relacionamento. O ex-casal estaria sozinho na cidade fluminense onde costumava passar as férias em família, pois os dois filhos haviam ficado com a mãe de Andressa, dona Suely.

Além disso, de acordo com a publicação, pessoas próximas a Gusttavo e Andressa teriam confirmando que os dois já estariam juntos, apenas procurando a melhor forma de anunciar publicamente a notícia. Eles estariam, inclusive, se comunicando desde antes da live realizada pelo sertanejo, que aconteceu no último sábado dia 17.

No entanto, de acordo com a Vogue, Andressa e Gusttavo seguem separados. Em contato com a assessoria da modelo, foi negado que os dois estariam juntos no Rio de Janeiro.

Não procede. Não sei de onde eles estão tirando essas informações. Ela está na casa do Alphaville, em Goiânia, com as crianças e a família dela, disseram os representantes.

Além disso, segundo a assessoria, as notícias de que Gusttavo teria procurado Andressa no final de semana para conversarem não procedem. Quando questionados também sobre uma possível reconciliação do casal, os assessores não souberam informar.

Vale dizer que recentemente foi noticiado pelo jornal Extra que o pedido de separação do cantor teria sido uma jogada de marketing para que ele pudesse se promover musicalmente. No dia em que a separação foi anunciada, Gusttavo lançou a música Café e Amor, que já reúne mais de 28 milhões de views. Além disso, ele também recebeu cerca de um milhão e meio de reais pela live que, inclusive, também conta com mais de 13 milhões de visualizações. Tudo isso, de acordo com a publicação, já rendeu aproximadamente 600 mil reais, tirando o que o cantor recebe de anunciantes do Google e aplicativos musicais.

Fora isso, na próxima quinta-feira, dia 22, Gusttavo vai lançar Tudo o que eu queria, uma canção que fala de reconciliação, conforme noticiado pelo jornal.

- Olha, tem muita gente desconfiada disso tudo. Nos grupos de conversa, as pessoas já estão até colocando um palhacinho de figurinha por terem acreditado na separação. Eu acho que tudo não passa de um tremendo golpe de marketing, opinou um empresário antigo do meio musical, que viu Gusttavo começar.