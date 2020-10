21/10/2020 | 10:10



Rafael Portugal, que faz sucesso no Porta dos Fundos e arrancou gargalhadas do Brasil inteiro comentando o BBB20 no começo desse ano apareceu irreconhecível no Instagram!

Ele mostrou como fica de barba e com o cabelo menos cacheado e na legenda, escreveu:

Deixei a barba crescer e fiz uma massagem no cabelo. Amanhã eu vou raspar e deixar voltar os cachos.

Os internautas ficaram chocados e fizeram comentários como:

Vocês viram que ele tá bonito? Vivi pra ver isso!

Setembro: em outubro tudo volta ao normal. Outubro: Rafael Portugal bonito.

Rafael Portugal provando que a barba é a maquiagem do homem.