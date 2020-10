21/10/2020 | 07:13



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a estabilidade dos preços na zona do euro está no cerne do trabalho da instituição, durante evento realizado nesta quarta-feira pelo BCE. Ao lado de Lagarde no mesmo evento, o economista-chefe do banco, Philip Lane, comentou que é uma "ideia muito ruim" quando a inflação se torna negativa e que o ideal é mantê-la em níveis baixos, mas acima de zero. Dados publicados na semana passada mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve queda anual de 0,3% em setembro. O BCE tem como meta uma taxa de inflação ligeiramente abaixo de 2%.