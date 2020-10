São Caetano sonha com boa sequência no returno e viaja para Sul para reencontrar Joinville

Luís Felipe Soares



20/10/2020



O objetivo do São Caetano em se classificar para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro ganha outro capítulo na noite de hoje. Após conquistar a primeira vitória na competição na rodada passada, os 2 a 1 contra o Joinville, no Grande ABC, o Azulão tenta criar boa sequência contra os mesmos catarinenses pelo início do returno do Grupo 8. A partida irá ocorrer na Arena Joinville, a partir das 20h.

A fase dentro do torneio não era das melhores e o triunfo no fim de semana deu esperanças para a equipe, com cinco pontos somados, aparecendo em sétimo e penúltimo lugar. "Não estávamos conseguindo bons resultados e a vitória dentro de casa foi bem importante para respirarmos um pouco. Vamos lá para lutar pela vitória também", comenta o atacante Ronaldo.

O Joinville está na quinta colocação, com nove pontos e tendo possibilidade de aparecer entre os quatro melhores times do grupo caso vença.

Ainda sem um técnico oficial, o interino Fabinho Félix não poderá contar com a presença do volante Gabriel Santos, que cumpre suspensão. "Vamos trabalhar. A gente vai para lá sabendo das dificuldades, porém procurando fazer bom jogo. Pois assim o resultado positivo pode vir", comentou o ex-jogador e atual comandante do grupo.

A falta de pagamento dos salários tem complicado o clima no clube. Segundo o Sindicato de Atletas de São Paulo, o grupo cogitou não entrar em campo nesta rodada. “Sabendo da insatisfação dos atletas, o investidor do clube entrou em contato com o elenco garantindo que pagará os valores pendentes”, diz trecho da nota da entidade. “Caso não ocorra o pagamento combinado, as providências serão tomadas logo após a manifestação formal do elenco.”