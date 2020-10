Assaí vai inaugurar em São Bernardo 10ª unidade da rede

Tauana Marin



20/10/2020 | 22:51



São Bernardo foi a cidade escolhida para a instalação da décima unidade da rede Assaí Atacadista no Grande ABC. Prevista para ser inaugurada até o fim deste ano (ainda sem data definida), a loja que está sendo construída no bairro Taboão vai oferecer 279 vagas para diferentes setores – oportunidades para cargos como assistente de TI, auxiliar de controle de qualidade, auxiliar de recebimento de notas, chefe administrativo, chefe de seção de perecíveis, conferente de carga e descarga, empacotador, fiscal de caixa, repositor e operador de empilhadeira.

<EM>O processo de seleção da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Interessados devem se cadastrar exclusivamente no site (https://expansaoassaisaobernardo.gupy.io/) até dia 30.

<EM>“O Assaí adotou uma série de medidas para garantir a segurança de seus colaboradores e clientes. Estamos tomando todos os cuidados necessários também na seleção de candidatos. Faremos a seletiva on-line para evitar deslocamentos desnecessários e aglomerações. Em especial nesse período que estamos vivendo, queremos colaborar com a geração de renda para a população, fortalecendo a economia e cumprindo com o nosso papel na sociedade”, afirma Sandra Vicari, diretora de gestão de gente no Assaí Atacadista.

<EM>A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Além disso, a rede disponibiliza plano de carreira e aposta na capacitação e no desenvolvimento profissional.

<EM>O investimento da nova loja em São Bernardo ainda não foi divulgado, uma vez que está em construção.

ATUAÇÃO NA REGIÃO

<EM>Com a nova unidade, São Bernardo passará a ter duas lojas da rede. Santo André conta com quatro, São Caetano possui uma, assim como Mauá, Ribeirão Pires e Diadema.

<EM>A última inauguração no Grande ABC ocorreu em dezembro de 2018, em Santo André, na Avenida dos Estados – ao lado do terreno que abrigava a antiga fábrica da Balas Juquinha – com 5.000 m² de área de vendas. Nesta unidade, os investimentos foram na ordem de R$ 14 milhões e empregou, na época, 560 pessoas.

<EM>No mesmo ano, em junho, o GPA (Grupo Pão de Açúcar) inaugurou uma unidade do Assaí no Mauá Plaza Shopping.

<EM>Vale lembrar que o segmento de atacarejo (mescla atacado e varejo) é um dos que mais crescem no setor supermercadista. A principal característica deste tipo de loja são os preços atrativos, direcionados ao consumidor final e ao lojista.

<EM>O Assaí está presente nas cinco regiões do País, com 173 lojas distribuídas em 22 Estados e no Distrito Federal. Conta com uma plataforma própria de serviços financeiros, o Passaí, composta por cartão próprio e uma maquininha de cartão de crédito e débito. Anualmente, a rede recebe mais de 250 milhões clientes em suas unidades.