Região confirma 12 óbitos pelo coronavírus

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



20/10/2020 | 21:20



Nesta terça-feira (20), as prefeituras da região informaram mais 12 mortes causadas pelo novo coronavírus, sendo cinco em Mauá, três em Santo André, duas em Diadema, uma em Santo André e uma em São Bernardo. Ao todo, 2.688 moradores das sete cidades faleceram em razão da pandemia. Nesta semana, já são 19 óbitos confirmados.

No Grande ABC, as principais vítimas fatais do vírus eram homens (55,2%) com 60 anos ou mais (75,9%), dos quais 42,7% tinham cardiopatia e 30,5%, diabetes, conforme publicado pelo Diário no domingo.

Outros 222 infectados foram identificados (69 em Santo André, 69 em São Bernardo, 39 em Mauá, 24 em São Caetano, 17 em Diadema, três em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra), totalizando 70.085 casos positivos. Do total, 61.615 pessoas já foram recuperadas e 67.406 aguardam diagnóstico.

São Bernardo registra 30.031 positivos e 954 falecimentos, Santo André contabiliza 19.282 casos e 619 perdas, Diadema acumula 9.143 diagnósticos e 459 óbitos, Mauá computa 5.837 infectados e 325 mortes, São Caetano tem 3.976 confirmações e 221 baixas, Ribeirão Pires possui 1.208 positivos e 85 falecimentos e Rio Grande da Serra registra 608 casos e 25 vítimas fatais.

O governo do Estado confirmou 211 mortes de Covid-19 ontem, somando 38.246 óbitos. Mais 4.923 casos foram identificados, chegando ao total de 1.068.962 diagnósticos. Entre eles, 959.087 foram recuperados.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 40,5% na Grande São Paulo e de 35,5% na enfermaria. O número de pacientes internados é de 7.296, sendo 4.100 em enfermaria e 3.196 em UTI.

O Ministério da Saúde registrou 661 mortes causadas pelo coronavírus, totalizando 154.837 óbitos no País desde o início da pandemia. O total de casos é de 5.273.954, dos quais 23.227 foram diagnosticados em 24 horas. São ao menos 4.721.593 brasileiros recuperados e 397.524 estão em acompanhamento.

Dados da Universidade Johns Hopkins indicam que 40.550.354 pessoas já se infectaram com o vírus e 1.123.128 morreram. São 27.831.465 curados.

Hoje, a Índia bateu um novo recorde após confirmar 95.735 infectados. O total é de 4.465.863 casos e de 75.062 vítimas fatais. O País fica atrás apenas dos Estados Unidos, onde 8.123.438 tiveram Covid e 220.921 faleceram.