Chuva forte provoca pontos de alagamento e queda de árvores na capital paulista

20/10/2020 | 18:57



A chuva forte que caiu na tarde desta terça-feira, 20, causou dez pontos de alagamento na cidade de São Paulo, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na região central houve transbordamento do Córrego Saracura, na Avenida 9 de Julho, por volta das 16h. Na zona norte, região da Casa Verde, o córrego Mandaqui também transbordou na Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Diversos pontos da capital também ficaram em estado de atenção. A região do Ipiranga houve iminência de transbordamento na Avenida Abraão de Morais.

O Corpo de Bombeiros da capital informou que, até 17h20, recebeu 40 chamados para quedas de árvore e quatro desabamentos. Não houve vítimas. Também foram 40 chamados sobre enchentes, a maioria da Zona Norte.

A CPTM informou que por volta das 13h15 uma forte descarga elétrica danificou a rede aérea da linha 11-Coral da CPTM entre as estações Tatuapé e Itaquera, o que faz com que a linha opere com velocidade reduzida entre Luz e Estudantes.

A quarta-feira, 21, começa com sol, variação de nuvens e temperatura em elevação. No decorrer da tarde, os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai favorecer o aumento de nuvens. Há potencial para chuvas fracas e isoladas. A noite terá céu encoberto e chuviscos. Mínima de 18°C e máxima de 26°C.