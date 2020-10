Procura por pacotes para os Jogos Olímpicos de Tóquio cresce 20%

Redação

A pandemia do novo coronavírus frustrou os planos de quem estava ansioso para acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho deste ano. Com o adiamento oficial da competição para o meio de 2021, os torcedores terão que aguardar para que um novo capítulo da história do esporte seja escrito, mesmo que em um cenário cercado de incertezas.

Pacotes para os Jogos Olímpicos de Tóquio

No entanto, mesmo sem vacina, a procura por pacotes para os Jogos Olímpicos de Tóquio não para de crescer. A Quickly Travel, uma das subdistribuidoras oficiais da Match Hospitality AG para a revenda de ingressos a residentes no Brasil, vem registrando picos graduais de procura.

Segundo Mami Fumioka, vice-presidente da empresa, a busca por pacotes aumentou cerca de 20% nos últimos meses. “Mesmo no pico da pandemia aqui no Brasil, nós continuamos recebendo pedidos de cotação e consultas a respeito da situação dos jogos. Após a aprovação do cronograma de competições e o retorno parcial das atividades turísticas, o interesse pelo evento tem crescido gradualmente”, afirma a executiva.

A Quickly Travel já realizou a venda de 60% dos bloqueios que tem à disposição. Para chegar na meta pretendida, que é de 600 pacotes vendidos, a agência pretende criar roteiros com estadias reduzidas em Tóquio, onde os custos são mais elevados, e alocar os turistas em regiões como Kyoto, Osaka, Hokkaido e Okinawa.

Serviço

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, agora em 2021, serão realizados entre 23 de julho e 8 de agosto do ano que vem.

Para quem quiser acompanhar o evento de perto, o pacote mais barato comercializado pela Quickly Travel sai a partir de US$ 3.990 por pessoa e inclui hospedagem em acomodação de base dupla, seguro viagem, cartão de transporte público, kit viagem e direito à aquisição de um pack de ingressos.

Principais cidades do Japão

