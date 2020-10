Após grave lesão no Guarani, Alanzinho já pensa em chance no Palmeiras em 2021

20/10/2020 | 16:49



Sem espaço com o até então técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, Alanzinho foi emprestado ao Guarani, mas logo no começo de sua trajetória no time campineiro sofreu uma grave lesão na perna. O meia foi tirar a bola de Léo Passos, do América Mineiro e ex-companheiro nos tempos de Palestra Itália, e recebeu um chute, tendo a perna quebrada.

Após realizar cirurgia e iniciar o tratamento, Alanzinho revelou que não voltará a tempo de reforçar o Guarani na Série B, uma vez que só poderá atuar na próxima temporada. Com isso, o jogador espera receber mais oportunidades no Palmeiras, onde vem realizando sua recuperação com os profissionais do departamento médico do clube.

"Acho que tenho que ter a cabeça boa, trabalhar firme para voltar melhor e, se Deus quiser, quando voltar melhor, conseguir ter uma oportunidade no Palmeiras agora. Meu contrato ia até o fim da Série B, mas por conta da lesão, acho que só vou conseguir jogar a partir de janeiro, e no caso, já vai ter acabado a Série B. Agora é trabalhar firme aqui, para quando voltar, igual falei, buscar um espaço no Palmeiras", disse.

Alanzinho tem 20 anos e fez apenas dois jogos com a camisa do Guarani. Pelo Palmeiras, vinha sendo destaque nas categorias de base. Em 2019, fez 51 jogos na equipe de juniores e marcou dez gols.

Sem Alanzinho, o Guarani vive um bom momento na Série B, tendo vencido os dois últimos jogos. O time campineiro está com 17 pontos, bem próximo da zona de rebaixamento.