20/10/2020 | 16:43



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 20, a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge de Oliveira, ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) por 23 votos a favor e três contra. A matéria segue para apreciação do plenário da Casa em sessão prevista para quarta-feira, 21.

Oliveira foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o ministro do TCU José Múcio Monteiro, que se aposenta antecipadamente em dezembro. Caso a indicação de Oliveira seja aprovada pelo plenário da Casa, sua posse ocorrerá após vacância do cargo.