CAE aprova indicação de Alexandre Rangel para a CVM; nome segue para plenário

20/10/2020 | 16:18



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 20, por 13 votos a dois, a indicação do advogado Alexandre Costa Rangel para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O nome ainda precisa ser confirmado pelo plenário do Senado.

Rangel foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga na CVM decorrente do término do mandato de Carlos Alberto Rebello Sobrinho. Se chancelado pelo Senado, o novo nome ficará no órgão até 31 de dezembro de 2024.

Formando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rangel é sócio fundador da Costa Rangel Advogados, com atuação especializada em mercado de capitais, fundos de investimentos, financiamentos estruturados, contencioso administrativo e contencioso societário.

Segundo o relator da indicação, senador Ciro Nogueira (PP-PI), o advogado também já atuou na área de direito societário e mercado de capitais em diversos escritórios, entre eles Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados; Brasil, Pereira Neto, Galdino, Macedo Advogados; e Chediak Advogados.

Além disso, já trabalhou junto à CVM na assessoria do colegiado, vinculado diretamente à ex-diretora Norma Jonssen Parente.