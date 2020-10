Antônia Fontenelle revela em entrevista que ainda não recebeu o dinheiro de Marcos Paulo

20/10/2020 | 16:10



Antônia Fontenelle revelou nesta terça-feira, dia 20, durante uma entrevista para o programa Tô na Pan, apresentado por Léo Dias, que não recebeu ainda um centavo se quer da herança de Marcos Paulo, seu ex-marido, até hoje.

- Eu ainda não recebi nada do Marcos Paulo, mas estão contando os juros, né!? Quando eu ganhar a grana, vou pagar o que devo pro Leo e comprar uma passagem só de ida para a China.

Além disso, a empresária comentou sobre todas as críticas que recebeu no período pós morte de Marcos Paulo.

- Eu sou grata por você [Leo] ter dado nome aos bois. Eu sou grata por você ter divulgado os meus problemas com a Flávia Alessandra porque daí a coisa começou a melhorar.

Lembrando que Marcos Paulo morreu em 2012, e Fontenelle junto com as filhas do ex, batalharam na Justiça pelo direito da herança do ator. Fontenelle conseguiu o direito de 12,5% do patrimônio dele e toda a sua fortuna tinha sido avaliada em 50 milhões de reais.