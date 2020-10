Amazon Prime Day: desinfetante está entre produtos mais comprados no Brasil

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/10/2020 | 15:48



Amazon Prime Day é um evento promovido pela Amazon que tem o objetivo de oferecer descontos em várias categorias. O diferencial é que as promoções só estão disponíveis para quem é membro Prime – serviço que, mediante mensalidade, dá direito a frete grátis em produtos selecionados e uma série de outros benefícios.

O evento desembarcou pela primeira vez no Brasil nesta semana, ocorrendo entre os dias 13 e 14 de outubro, e foi um sucesso. O que chama atenção, no entanto, é a lista de produtos mais vendidos. De acordo com a Amazon, tirando os eletrônicos da marca, os itens mais adquiridos foram: Smart Lâmpada Wi-Fi da Positivo, kit marcador de texto com seis tons pastel da Faber Castell, e o desinfetante Lysoform.

É importante destacar que o Amazon Prime Day ocorreu de forma simultânea em 19 países. No total, as pessoas ao redor do mundo gastaram US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 19,6 bilhões). E as promoções do evento renderam uma economia que chegou à casa dos US$ 1,4 bilhões (R$ 7,8 bilhões).

Além do Brasil, os países que receberam dois dias de ofertas foram: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Países Baixos, Reino Unido, Singapura e Turquia.