Princesa Diana achava que príncipe William deveria ser Rei ao invés de príncipe Charles

20/10/2020 | 14:10



E parece que a princesa Diana realmente viveu momentos dificílimos ao lado do ex-marido príncipe Charles. No programa Diana: The Truth Behind the Interview (Diana: A Verdade Por Trás da Entrevista, em português), que irá ao ar na próxima quarta-feira, dia 21, no Reino Unido, o jornalista britânico Sir Max Hastings fala sobre o encontro que teve com a eterna Lady Di, que morreu em agosto de 1997 em um acidente de carro. Segundo informações do site norte americano People, a princesa teria confessado a Hastings que se importava bastante com o destino do filho, príncipe William, dentro da família real britânica.

- Ela disse que tudo com o que ela se importava era a sucessão do William no trono. Ela me disse bem explicitamente, Eu não acho que Charles consegue. O resultado que ela gostaria de ver seria Charles abdicar de seu lugar no trono para que William pudesse ocupá-lo. Essa era a dinâmica.

Além disso, Diana não tinha boas memórias do filho da Rainha Elizabeth II.

- Se tornou bem claro, em primeiro lugar, o quanto ela odiava o Charles. Sim, ela odiava o Charles. E quando eu perguntei Existiam dias felizes?, ela me disse Não, o casamento foi um inferno desde o primeiro dia.

Uma das mais surpreendentes revelações do jornalista tinha relação com os rumores envolvendo Lady Di e a monarquia britânica.

- Ela me perguntou o que eu sabia sobre uma conspiração que existira para tirá-la da jogada. Eu disse Bom, isso soa uma loucura para mim. Mas eu acho que ela acreditava nesse tipo de coisa.

Hastings ainda declarou que se sentia desesperado com a vulnerabilidade de Diana. Sentimentos bem potentes, não é?