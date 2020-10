Flayslane se defende após aparecer visivelmente alterada em vídeo com o filho: Cada mãe decide como criar os seus filhos

20/10/2020 | 14:10



Eita! Na última segunda-feira, dia 19, Flayslane comemorou seus 26 anos de idade com uma festa recheada de amigos, inclusive ex-companheiros de BBB, como Bianca Andrade! Em Stories feito por Hariany Almeida, há um vídeo que passou a circular na web em que a cantora aparece um pouco alterada e dando bolo para o seu filho, Bernardo, de dois anos de idade.

Muitas pessoas criticaram a postura de Flay dizendo coisas do tipo:

Compra bota de seis mil pra amiga, mas não paga uma babá pra ficar com a criança no dia que ela quer encher a cara.

Não conseguindo ver graça nisso...

Era pra gente sorrir? Péssimo exemplo. Fraca, fraquíssima.

Não tem graça. Primeiro ficar nesse estado na frente do menino, segundo beber ao ponto de não conseguir cuidar do filho, isso é triste!

Com a repercussão negativa, Flay se pronunciou por meio de um Instagram de fofoca:

Detalhe: meu filho estava comigo, meu namorado (que cuida dele como um pai) e com a babá cuidando dele o tempo todo, eu faço questão de cuidar pessoalmente e integralmente, e só fica com babá ou minha mãe quando preciso sair pra trabalhar, ainda assim sempre que dá levo ele pra todo lado, porque amamos ficar colados, estava me divertindo no meu aniversário e não quis ficar longe dele nesse momento, inclusive ele adora estar entre os meus amigos, e eu só fiquei engraçadinha na hora de ir embora, mesmo assim ele ficou sob os cuidados da babá nesses momentos, batemos parabéns e viemos pra casa dormir. Cada mãe decide como criar os seus filhos e ninguém tem que dar pitaco ou deixar sua opinião nisso a não ser que estivessem vendo meu filho ser mal tratado por mim, coisa que jamais aconteceu nem acontecerá, apenas cuido, dou muito amor, carinho além de bancar o meu filho sozinha, não é ninguém além de mim que dá um real pra criação dele então mais amor e menos pitaco na criação dos filhos dos outros, militância, vão cuidar dos de vocês!

Hariany também defendeu a amiga:

Flay estava radiante de alegria comemorando o aniversário dela, gente, vejo que tem muita gente aqui que levou na esportiva e muita gente julgando tb!!! O bebê dela estava sob os cuidados da babá, mas a Flay não saía de perto dele, todo mundo deu muito carinho pra ele, brincava... Flay conseguia dar atenção pra todos os amigos ao mesmo tempo mesmo ao lado do filho... e sem dizer que no nosso aniversário a gente sempre quer estar ao lado de quem mais ama né? Então como poderia deixar a pessoa mais especial da vida dela longe? Mamães também curtem a vida viu, gente, e é responsável ao mesmo tempo, então vamos parar de julgar aí.