Guardiola confirma desfalques de Gabriel Jesus e De Bruyne na Liga dos Campeões

20/10/2020 | 14:03



O técnico Josep Guardiola confirmou nesta terça-feira que o Manchester City estreará na Liga dos Campeões sem Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. Na quarta, o time inglês vai enfrentar o Porto, em Manchester, pelo Grupo C. Também serão baixas o zagueiro Aymeric Laporte e o lateral Benjamin Mendy.

"Esperamos ter os retornos de Kevin e Aymeric as próximas semanas. Gabriel talvez leve um pouco mais de tempo. Esperamos que todos estejam de volta para que o time cresça", comentou Guardiola, que confirmou a volta do lateral Olek Zinchenko.

O treinador admitiu que o Manchester City começou mal a temporada, ainda sem empolgar sua torcida. Nos quatro primeiros jogos da equipe no Campeonato Inglês, foram duas vitórias e dois tropeços (um empate e uma derrota). "Ainda estamos um pouco longe do ponto onde gostaríamos de estar."

Guardiola quer compensar estas oscilações no Inglês com uma boa largada na Liga dos Campeões, principalmente para não repetir a temporada passada, quando sofreu para alcançar a fase de mata-mata.

"O primeiro passo é vencer o primeiro jogo. Estamos longe ainda do grande alvo. Levando em conta a eliminação na temporada passada, não podemos nos permitir sonhar", declarou o treinador, referindo-se à eliminação do City diante do Lyon, nas quartas de final.

"Perder para o Lyon em Lisboa foi um momento muito duro. Me senti responsável. Não fui capaz de liderar o time e os jogadores à vitória. Por isso temos que aceitar a realidade. Não estamos bons o suficiente. Não jogamos mal, mas ao mesmo tempo cometemos erros e não podemos fazer isso nesta competição, se quisermos avançar."