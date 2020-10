Confira as novidades do Parque Capivari, em Campos do Jordão

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2020 | 13:48



O Parque Capivari, em Campos do Jordão (a 170 km de São Paulo), está passando por uma grande revitalização. Algumas áreas já foram reinauguradas com melhorias, enquanto outras apresentarão novidades em breve.

Bruno Faria – Divulgação Pedalinho no Parque Capivari, em Campos do Jordão

O famoso lago local, por exemplo, passou a contar com um passeio em suas margens, voltado para quem gosta de caminhar. É nesse lago que fica o pedalinho mais famoso da cidade, muito procurado por quem viaja em família. A estrutura também foi modernizada ao integrar novos equipamentos.

O teleférico, outro símbolo local, deve ganhar, daqui alguns meses, cabines fechadas. A atração foi inaugurada no início da década de 1970 e conta com 74 assentos.

Quem também passará por melhorias é o mirante no Morro do Elefante, ponto turístico mais visitado do Parque Capivari, em Campos do Jordão. Toda a área do topo do morro passará por uma grande reforma e ganhará um centro comercial, um espaço para eventos, novos mirantes e o primeiro trenó de montanha do sudeste do Brasil.

Novidades do Parque Capivari, em Campos do Jordão

Um novo palco, construído às margens do lago, foi criado para abrigar o Festival de Verão de Campos, que será realizado em janeiro de 2021, e o Festival de Inverno, programado para julho de 2021. Concertos da Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp) também serão programados na nova estrutura.

Bruno Faria – Divulgação Parque Capivari, em Campos do Jordão

Entre as novidades que o visitante já pode conferir no Parque Capivari estão alguns contêineres criados para abrigar as principais grifes da gastronomia da cidade, como o Dona Chica e a Vila Chã. Neles também há algumas lojas com produtos regionais para quem deseja comprar lembranças.

Serviço

Parque Capivari, em Campos do Jordão