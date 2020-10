20/10/2020 | 13:12



Porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus afirma em comunicado nesta terça-feira, 20, que agrada aos Estados Unidos o fato de que a Rússia mostra "disposição para fazer progresso na questão do controle de armas nucleares". O governo americano afirma estar preparado para se reunir "imediatamente" com enviados russos a fim de finalizar "um acordo verificável" nessa área e diz esperar que a Rússia dê poder a seus diplomatas para levar isso adiante.