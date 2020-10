Luana Piovani recebe flores pela terceira vez e desconfia que admirador secreto seja uma mulher

20/10/2020 | 13:10



Uau! Luana Piovani fez uma série de vídeos em seu Stories para contar aos seguidores que havia recebido flores pela terceira vez de um admirador secreto que assina apenas como M.M.! Agora, ela dividiu com os fãs que suspeita que a pessoa seja, na verdade, uma mulher. Ela disse o seguinte:

- Queria contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Tô indo no dermatologista resolver uma ruguinha, fazer exame de sangue pra saber se eu estou imune ao Covid, enfim. Daí eu tô saindo e chega o moço da entrega com o que? Adivinhem: mais uma flor do M.M., porém, temos uma dica nova. Sempre muito bonitinhos os arranjos, por sinal. Diz: M.M. pode ser muita m***a. Boa sorte, Michele. Beijos, Michele.

Em seguida, ela, que se recuperou do coronavírus, explica:

- Daí a gente entendeu que não é um boy, é só uma pessoa queria que estava sendo gentil comigo. Se bem que é estranho... acabei de lembrar que falava dos potes de mel. Esse M.M. tá confuso, tô achando que ele deve ser um espírito livre. E vamos combinar que, de espírito livre, já basta eu, né? Então, M.M. muito gentil, mas segue a distribuição de senhas.

Porém, vale lembrar que a nova personagem de Luana como atriz é justamente vivendo uma personagem chamada Michele, como ela contou por meio das redes sociais. Seria apenas uma coincidência ou a pessoa está realmente confusa?

Lembrando que a ex de Pedro Scooby recebeu flores em outras duas ocasiões. Uma no começo de setembro e outra no começo de outubro que trazia o seguinte recado:

Sou o seu próximo grande amor, os potes de mel são meus. Te amo, Lua, até breve. Beijos, M.M.