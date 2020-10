Ator Jeff Bridges, ganhador do Oscar, revela que está com câncer: Manterei vocês informados

20/10/2020 | 13:10



O ator norte-americano Jeff Bridges, ganhador do Oscar por Coração louco, de 2009, revelou na última segunda-feira, dia 19, que foi diagnosticado com linfoma, também conhecido como câncer do sistema linfático. Aos 70 anos de idade, ele deu a notícia por meio de seu perfil oficial no Twitter.

Como o Cara diria... Novas m****s vieram à tona, começou ele, fazendo referência a um de seus papeis de destaque, quando interpretou o personagem O Cara em O Grande Lebowsky, de 1998.

Fui diagnosticado com linfoma. Embora seja uma doença grave, sinto-me feliz por ter uma ótima equipe de médicos e o prognóstico é bom. Estou começando o tratamento e manterei vocês informados sobre a minha recuperação.

Na sequência, o ator agradeceu o apoio que está recebendo.

Sou profundamente grato pelo amor e apoio de minha família e amigos. Obrigado por suas orações e votos de boa sorte. E, enquanto eu tenho você, lembre-se de votar. Porque estamos todos juntos nisso. Amor, Jeff, escreveu ele, incentivando seus fãs a votarem nas eleições norte-americanas deste ano.

O linfoma é um câncer que afeta as células do sistema linfático, uma parte importante do sistema imunológico. Trata-se do sistema de defesa do nosso organismo, que ajuda a combater infecções. No linfoma, essas células passam a se proliferar de forma descontrolada.