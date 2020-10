20/10/2020 | 12:35



Designado pela União Europeia (UE) para liderar as conversas pelo Brexit, Michel Barnier escreveu nesta terça-feira, 20, que as "portas estarão abertas", e que mais deveria estar sendo feito no "pouco tempo que resta". Postada no Twitter, a mensagem veio após conversas de Barnier com sua contraparte britânica, David Frost. As tratativas seguem após na sexta-feira passada, dia 16, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ter ameaçado suspender as conversas com a UE.