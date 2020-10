Halloween: 20 melhores filmes e séries de terror para assistir na Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



20/10/2020 | 12:18



O Dia das Bruxas é comemorado no dia 31 de outubro, data celebrada das mais variadas maneiras ao redor do mundo. No Brasil, em especial, a tradição não é tão forte, mas é um dos meses preferidos dos fãs de filmes de terror. Por isso, o 33Giga separou uma lista com 20 produções do gênero, com avaliações altíssimas no Rotten Tomatoes, que vale apena conhecer (ou reassistir) na Netflix. Veja!

Filmes

The Perfection (2018)

Avaliação: 72%

O thriller de terror psicológico acompanha uma musicista excepcional que reencontra seus ex-mentores, mas descobre que eles têm uma nova aprendiz tão talentosa quanto ela. A partir daí, a história se desenrola de maneira imprevisível e chocante. Vale destacar que esse título não é para quem tem estômago fraco!

Hush: A Morte Ouve (2016)

Avaliação: 93%

Este filme de suspense e terror psicológico acompanha a história de Maddie, uma escritora que perdeu a audição e vive isolada em uma pequena cabana na floresta. Um homem misterioso percebe a deficiência auditiva da mulher e a coloca em um jogo de gato e rato, fazendo com que ela tenha que ir até seus limites físicos e mentais para sobreviver.

Jogo Perigoso (2017)

Avaliação: 91%

Baseado em um livro de Stephen King (1992), o filme de terror psicológico começa com o casal Jessie e Gerald chegando a uma casa na floresta para passar férias. Durante um momento íntimo, o marido tem um ataque cardíaco e deixa sua esposa algemada na cama, longe do celular e de qualquer esperança de resgate. Presa e isolada, Jessie precisa lutar para sobreviver enquanto tenta distinguir o que é alucinação do que é realidade.

Verónica (2017)

Avaliação: 90%

O filme de Paco Plaza (diretor espanhol conhecido pela franquia REC) se passa na Madrid dos anos 1990. Verónica é uma adolescente que se divide entre cuidar dos irmãos mais novos enquanto a mãe, viúva, sai para trabalhar, e os amigos de sua idade. Após mexer com um tabuleiro Ouija, a jovem suspeita que trouxe para o mundo dos vivos uma entidade maligna que assumiu o rosto do seu falecido pai.

Aniquilação (2018)

Avaliação: 88%

Baseado no livro homônimo, em Aniquilação um grupo de cientistas militares entram em uma zona de quarentena com paisagens e criaturas misteriosas para tentar descobrir por que as pessoas que vão até lá não voltam mais. Misturando terror, aventura e ficção científica, o filme traz um enredo bastante completo que vai te deixar pensando na história por muito tempo após os créditos.

Invasão Zumbi (2016)

Avaliação: 94%

Em um trem de alta velocidade com destino a cidade de Busan, na Coréia do Sul, um vírus misterioso começa a transformar as pessoas em zumbi. No meio dessa pandemia, pai e filha enfrentam uma jornada angustiante entre os vagões para chegarem vivos à cidade que ainda não foi afetada pelo vírus. Apesar de parecer apenas mais uma história de zumbi, o sucesso de críticas mostra o contrário.

#Alive (2020)

Avaliação: 86%

Um vírus terrível destrói a cidade e um homem se tranca em seu apartamento para sobreviver. Desconectado do mundo, ele tenta desesperadamente encontrar uma saída. O filme tem ficado em evidência nos TOP 10 filmes da Netflix e foi comparado com o também sul coreano “Invasão Zumbi”.

Apóstolo (2018)

Avaliação: 78%

Em 1905, Thomas Richardson viaja para uma ilha remota para resgatar sua irmã depois que ela é sequestrada por um misterioso culto religioso. O filme aborda os assuntos fé, religião e a vida em sociedade de forma provocativa e desconfortável. Com muita tensão, muita violência e muito sangue, é importante destacar que Apóstolo não é recomendado para os espectadores mais sensíveis ou que se impressionam com facilidade.

A Morte te dá Parabéns (2017)

Avaliação: 71%

Tree é uma jovem estudante que, após ser brutalmente assassinada no dia do seu aniversário, percebe que está presa em um looping macabro que termina sempre com a sua morte. Logo, ela se dá conta que terá que repetir o dia da sua morte de novo, de novo e de novo até descobrir quem é o verdadeiro assassino. O grande ponto positivo desse filme é a pitada de humor ácido entre um mistério e outro, que deixa a produção muito mais divertida.

Psicose (1960)

Avaliação: 96%

Dirigido por Alfred Hitchcock, Psicose é um clássico que dispensa apresentações. Marion Crane é uma secretária que rouba U$ 40 mil da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Durante a fuga, uma tempestade faz com que ela se perca e decida passa a noite em um velho hotel à beira da estrada.

Invocação do Mal 2 (2016)

Avaliação: 80%

Mesmo sendo um filme mais comercial, Invocação do Mal 2 merece ser reconhecido. Nessa sequencia, o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren viaja ao Reino Unido para ajudar a família do famoso caso do Poltergeist de Enfield.

Creep (2014)

Avaliação: 89%

A trama acompanha Aaron, um produtor de filmes falido que responde a um anúncio e viaja a uma cidade remota nas montanhas para fazer um trabalho. Chegando lá, ele descobre que seu novo cliente é bastante excêntrico e tem ideias perturbadoras. Esse é um título ideal para quem curte filmes de terror psicológico cheios de suspense.

Aterrorizados (2017)

Avaliação: 77%

Um ex-policial e dois especialistas em fenômenos paranormais se juntam para investigar incidentes aterrorizantes e violentos que acontecem em um bairro de Buenos Aires. O filme explodiu na internet por conta de suas cenas assustadoras, produção caprichada e uma criatura “protagonista” para lá de medonha.

Errementari: O Ferreiro e o Diabo (2017)

Avaliação: 78%

Um ferreiro cruel tortura um demônio que ele culpa por sua desgraça. Mas uma órfã aparece por engano e pode mudar tudo. Baseado no folclore basco, os fãs e a crítica especializada têm destacado o filme como um belo conto de fadas gótico, capaz de agradar aqueles que gostaram do famoso “O Labirinto do Fauno”.

IT (2017)

Avaliação: 85%

Em uma cidade onde as crianças desaparecem, um grupo de jovens precisa encarar seus maiores medos e enfrentar um palhaço assassino, assustador e que é, aparentemente, invencível. Baseado no livro homônimo de Stephen King, o filme é garantia de sustos.

Bulbbul (2020)

Avaliação: 82%

Neste filme indiano, um homem retorna para casa depois de anos para encontrar a noiva que seu irmão abandonou. Enquanto isso, sua aldeia passa a ser devastada por assassinatos misteriosos. Com uma direção de fotografia linda, a produção dá luz a uma discussão muito importante para os dias atuais enquanto entrega um bom filme de terror.

Séries

A Maldição da Residência Hill (2018)

Avaliação: 93%

Em dez episódios, a série original Netflix viaja entre o passado e o presente de uma família devastada por memórias assustadoras de uma casa de infância – e os eventos traumáticos que os expulsaram de lá. Aqui, mais do que sustos e desconforto, também são explorados assuntos como vícios, doenças psiquiátricas e dramas familiares, que, apesar da fantasia, aproximam a série da realidade.

A Maldição da Mansão Bly (2020)

Avaliação: 85%

Do mesmo criador de “A Maldição da Residência Hill”, a série acompanha uma babá que vai até uma mansão isolada para cuidar de duas crianças órfãs. Lá, ela descobre segredos sinistros que permeiam a vida e a morte. A produção mistura terror, suspense e drama na medida certa.

Ash vs Evil Dead

Avaliação: 99%

Trinta anos depois, o caçador de demônios Ash Williams está de volta para enfrentar uma nova praga. Ele se junta a dois colegas de trabalho, Pablo e Kelly, para descobrir como mandá-la de volta para o inferno. Um dos pontos que agradou a crítica nessa produção é que a série manteve a identidade visual, os movimentos de câmera, as cores e até a estética dos cenários que já era conhecida nos filmes clássicos.

O Grito – Origens (2020)

Avaliação: 85%

A franquia de filmes “O Grito” é um clássico, conhecida por pessoas de dentro e fora do universo dos filmes de terror. Já a série, curtinha, conta em seis episódios história de um pesquisador de fenômenos sobrenaturais que investiga uma casa amaldiçoada, onde algo terrível aconteceu com uma mãe e seu filho há muito anos.