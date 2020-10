Prefeitura do Rio autoriza eventos em escolas de samba a partir de novembro

20/10/2020 | 11:17



Em novo decreto de flexibilização das medidas de combate à pandemia, a Prefeitura do Rio liberou a abertura de quadras de escolas de samba a partir de 1º de novembro. Os locais, porém, só poderão 'realizar eventos com cadeiras e mesas numeradas', e desde que funcionários e responsáveis se submetam a cursos de capacitação.

Na prática, o decreto estabelece que as agremiações poderão voltar a oferecer as tradicionais feijoadas e eventos com menor risco de aglomeração, como disputas de samba. Vale ressaltar que ainda não há previsão de desfiles de Carnaval no próximo ano.

No mesmo decreto, a Prefeitura liberou o funcionamento de bares e restaurantes sem horário limite para fechamento. A medida, neste caso, já passa a vigorar nesta terça-feira.