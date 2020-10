Filha de Latino processa o cantor e pede valor de 400 mil reais referente à pensão alimentícia

20/10/2020 | 11:10



Latino revelou que está sendo processado pela própria filha! Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor revelou que sua primogênita, Dayanna Maia, de 24 anos de idade, entrou na Justiça pedindo a ele que pague o retroativo da pensão alimentícia desde 2018. O valor chega a 400 mil reais. Por conta do processo, Latino teve sua conta bancária bloqueada.

- Quando Dayanna fez 18 anos, eu conversei com ela que ia parar de pagar a pensão porque eu tinha outros filhos menores que precisavam mais. Falei que não ia deixar de ajudar quando ela precisasse, mas que não queria a obrigatoriedade de pagar, disse.

No entanto, Latino assinou um acordo de que pagaria três salário mínimos para a filha até que ela completasse 24 anos de idade. O acordo foi firmado logo que ele se separou de Izabel, mãe de Dayanna.

- Sempre houve diálogo com ela. Dayanna é uma menina que eu amo. Eu a via todo mês. De dois anos pra cá ela sumiu.Não me atende mais, não me liga no Dia dos Pais. Descobri o motivo quando a Justiça levou R$ 44 mil da minha conta além de ter bloqueado os meus direitos autorais. Fiquei sem acreditar. Achei que se tratava de um processo trabalhista. Acionei meu advogado e então ele viu que era um processo da Dayanna contra mim, completou o artista.

Latino explicou que ainda comprou um apartamento para a filha. No entanto, ficou endividado e não conseguiu mais pagar as parcelas do imóvel:

-.O problema foi que fiquei endividado e não conseguia mais pagar as parcelas do imóvel. A dívida era minha e da Izabel, mas eu fiz um acordo com o fundo habitacional do exército e assumi sozinho a dívida, que era de R$ 900 mil por conta dos juros. Tirei a mãe dela desse pepino e achei que elas estariam me amando por isso, mas vejo que de nada valeu.

Ele ainda contou que tentou um acordo com a filha, que trabalha no restaurante do padrasto dela e é atriz, dizendo que voltaria a pagar a partir de janeiro de 2021, já que por enquanto estar sem trabalhar e seu rendimento caiu devido à pandemia do coronavírus. Para a colunista, Dayanna disse desconhecer o processo.