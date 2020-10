Bruna Marquezine leva tombo com salto alto em seu vídeo de estreia no YouTube

20/10/2020 | 11:10



Aconteceu na última segunda-feira, dia 19, a estreia de Bruna Marquezine no YouTube. A atriz, que já havia assumido o canal de Giovanna Ewbank, agora está comandando seu próprio espaço na plataforma e, para começar, lançou um vídeo dos bastidores do MTV Miaw, premiação em que foi apresentadora em setembro deste ano.

No vídeo, Bruna mostrou imagens bastante honestas sobre a preparação do evento mostrando que ela é gente como a gente. Com direito a muita brincadeira e risadas, ela compartilhou as trocas de looks e interações com a amiga Manu Gavassi, com quem dividiu o palco para a apresentação do programa.

De quebra, usando muitos vestidos longos, a atriz protagonizou uma cena engraçada ao se atrapalhar e levar um tombo enquanto usava saltos altos. Aos risos, Bruna chegou a ser comparada à Jennifer Lawrence, a atriz americana que caiu durante a premiação do Oscar de 2013 ao subir as escadas do palco em direção ao seu prêmio de Melhor Atriz pelo filme O Lado Bom da Vida.

As imagens, é claro, repercutiram nas redes sociais e diversos fãs se divertiram com a cena.

O bom é que o vestido já amortece a queda, né. Eu estou rindo, mas é com respeito, disse um internauta.

Se 2020 pudesse ser resumido em fotos seria nessas da Bruna Marquezine caindo do salto, afirmou outra.