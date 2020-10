Aneel aprova reajuste médio de 4,82% nas tarifas da EDP São Paulo

20/10/2020 | 10:39



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20 um reajuste médio de 4,82% nas tarifas da EDP São Paulo. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 6,52%, e para a baixa tensão, de 3,92%.

As novas tarifas vigoram a partir de sexta-feira, 23. A EDP São Paulo atende a 1,97 milhão de unidades consumidoras no Alto do Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado. A operação de empréstimo que socorreu o setor elétrico, de R$ 14,8 bilhões, contribuiu para reduzir o impacto do reajuste em 13 pontos porcentuais.

Nesta terça, a Aneel também aprovou um reajuste médio de 0,27% nas tarifas da CEB. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 2,14%, e para a baixa tensão, haverá queda de 0,49%. As novas tarifas vigoram a partir de quinta-feira, 22. A CEB atende a 1,1 milhão de unidades consumidoras no Distrito Federal. A operação de empréstimo que socorreu o setor elétrico, de R$ 14,8 bilhões, contribuiu para reduzir o impacto do reajuste em 10 pontos porcentuais.