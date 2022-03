Paisagens e monumentos da Ucrânia estão ameaçados pela guerra – veja fotos

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



04/03/2022 | 15:55



Com igrejas ortodoxas, vilas que se espalham pela costa do Mar Negro e montanhas arborizadas no interior, a Ucrânia é um país tomado por belas paisagens no Leste Europeu. Muitos de seus monumentos e cenários idílicos, entretanto, estão ameaçados pela invasão do exército da Rússia e a guerra que assola o país.

Além da capital Kiev, o destino abriga diversos outros locais históricos. É lá, inclusive, que ocorreu o desastre de Chernobyl, cidade onde, antes da invasão russa, era possível fazer tours repletos de cuidados em algumas áreas abertas a visitantes.

Confira algumas fotos das paisagens e dos monumentos da Ucrânia que estão ameaçados pela guerra.

Paisagens e monumentos da Ucrânia