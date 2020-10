Após texto emocionante de Luan Santana sobre término com Jade Magalhães, Tatá Werneck e mais famosos pedem: Volta, pô

20/10/2020 | 10:10



Chegou ao fim o relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães. Ex-noivos, os dois estavam juntos há 12 anos e com planos de casamento para 2021. A notícia, é claro, pegou todo mundo de surpresa e, por meio das redes sociais, ambos se pronunciaram.

Na manhã da última segunda-feira, dia 19, Jade publicou uma longa mensagem em seu Instagram junto com uma foto do Luan.

Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente, escreveu ela que, de acordo com o jornal Extra, ganhou mais de 200 mil seguidores após o post.

Horas mais tarde, Luan também se pronunciou na mesma rede social, fazendo um longo desabafo sobre a relação dos dois desde o começo, quando se conheceram, até agora.

Conheci a Jade no palco. Ela topou dançar comigo, em um número do meu show. Tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento estranho nas mãos. E então, aconteceu algo enquanto dançávamos: senti cheiro de vida no pescoço dela.

Ele, então, relembrou inúmeros momentos que os dois viveram, chegando ao fim do texto com a confirmação de que o relacionamento havia chegado ao fim.

Há algumas semanas atrás [sic] terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos... Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele. Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo adeus, e sim: Vai ficar tudo bem, Ga. E vai.

Ninguém esperava tanta emoção para uma segunda-feira, certo? E muitos famosos, por exemplo, deixaram isso claro nos comentários da publicação de Luan. Dentre eles, Tatá Werneck, Sabrina Sato, Padre Fábio de Melo e Gabi Martins se destacaram.

Ah, então volta, pô, pediu Tatá, sendo um dos comentários mais curtidos da publicação.

Que história de amor linda!!! Estou aqui agora chorando, afirmou Sabrina.

Meu querido amigo, permita-me dizer em público o que lhe diria pessoalmente. O amor só é possível aos que não desistem dele. Se há amor, segurança, cumplicidade, fidelidade, há indício de eternidade. Não é todo dia que encontramos alguém que nos torne eternos, escreveu Padre Fábio de Melo.

Vocês são lindos. Que texto! Força para vocês dois, vocês tem uma história incrível. Deixa que Deus cuida, também comentou Gabi Martins.

Idas e vindas

A notícia sobre o término de Luan e Jade foi revelada, antes mesmo deles confirmarem, pelo jornal Extra. De acordo com a publicação, em contato com uma fonte, foi divulgado que os dois já estavam separados há mais de 15 dias, alegando que não há mais chances do casamento acontecer.

No entanto, ainda de acordo com o jornal, é importante destacar que essa não é a primeira vez que o casal coloca um ponto final na relação. Isso porque, nesta terça-feira, dia 20, o Extra publicou que Luan e Jade terminaram ao menos quatro vezes ao longo dos 12 anos de relação.

Entre idas e vindas desde 2008, o romance dos dois pareceu se tornar firme de vez em 2016, com o pedido de casamento de Luan quando ambos estavam fazendo um passeio de balão em Portugal. No entanto, de acordo com a fonte, os dois decidiram, no início de outubro, acabar com o noivado. Pelo que parece, Luan e Jade estavam vivendo juntos na fazenda do cantor, mas a relação acabou azedando.