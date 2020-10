Esposa de Pyong Lee é hospitalizada e dispara: Pessoas públicas não são de ferro

20/10/2020 | 09:10



Sammy Lee, esposa do youtuber e ex-BBB Pyong Lee, preocupou os fãs na última segunda-feira, dia 19, ao publicar diversos vídeos e fotos em um hospital. No registro, ela falou sobre a saúde sensível, mas não deu detalhes sobre o motivo da internação.

Tudo o que falamos tem um peso e consequência. Nunca julgue sem conhecer a história inteira. Como alguns sabem, tenho uma saúde sensível. Estou neste exato momento no hospital, escreveu ela.

Em seguida, publicou uma selfie em frente ao espelho do quarto de hospital e disparou: Pessoas públicas não são de ferro.

Sammy ainda mostrou que estava acompanhada do marido e do filho, Jake. O influenciador digital mostrou que estava indo buscá-la no hospital e não deu mais detalhes sobre a saúde dela.

Recentemente, Sammy revelou que sofre de ansiedade e compulsão alimentar. Chorando, ela falou que tem sido acompanhada por médicos e que desenvolveu a doença após o nascimento do filho.