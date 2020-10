Saque de FGTS gera longas filas na Caixa

Matheus Moreira

20/10/2020 | 09:11



O saque do abono emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) levou muitas pessoas à agência da Caixa na Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo. Em busca dos R$ 1,045, os clientes enfrentaram longas filas. O pagamento aos nascidos em julho e agosto foi liberado no sábado. A instituição bancária, inclusive, colocou seis agências de plantão no Grande ABC.

Ontem também começou a ser paga a segunda parcela do auxílio emergencial residual para beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS (Número de Identificação Social) termina em 1. Hoje recebem os que que têm final 2 . O valor é de R$ 300 ou R$ 600, neste caso, para mulheres que são chefes de família.

A longa espera gerou reclamações por parte dos clientes. “A gente pega essa fila enorme porque não tem outro jeito. Só assim para manter as contas em dia. Fui mandado embora (demitido) durante a pandemia, agora esse saque vem a calhar. Está bem difícil arrumar algo, estou sobrevivendo de bicos”, disse o borracheiro Lucas Everson, 22 anos.

O pedreiro Joel da Costa Silva, 38, também queixou-se. Além do tempo perdido, ele reclamou do atendimento. “É um absurdo. Não tem (fila) preferencial, parece que os funcionários não estavam preparados. Mas só desse jeito para retirar o dinheiro. Não faz tanto tempo assim que estou sem emprego, mas não está fácil para ninguém. Quero pegar o dinheiro e ir para o Interior e deixar as contas em ordem”, contou.

Os trabalhadores que nasceram em setembro e outubro poderão realizar o saque a partir do dia 31. Já os que fazem aniversário em novembro e dezembro vão poder retirar o valor em 14 de novembro.

Pelo aplicativo Caixa Tem é possível utilizar os valores creditados na conta digital para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

CUIDADOS

Os trabalhadores devem estar atentos à ação de golpistas. Vários são os relatos de pessoas que tentaram sacar o dinheiro, mas descobriram que o valor já não estava mais na conta. O fotógrafo Celso Gonçalves, da Capital, foi uma das vítimas. Segundo a Caixa, o saque pode ser contestado. E o cliente recebe o dinheiro se conseguir comprovar a fraude.

