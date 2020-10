Pokémon GO anuncia evento especial de Halloween 2020

Marcella Blass

Do 33Giga



20/10/2020 | 08:48



Esta semana, Pokémon GO revelou a dinâmica do seu evento de Halloween 2020. De sexta-feira, 23 de outubro, às 22h, até terça-feira, 3 de novembro, às 23 horas, monstrinhos do tipo fantasma aparecerão com mais frequência na natureza, em raides e em ovos chocados.

Entre os destaques, também estão os Pokémon Gengar e Sableye, que aparecerão fantasiados – o primeiro exclusivamente em raides e o segundo na natureza e em ovos. Já para os jogadores que querem aumentar sua lista de capturas, o Galarian Yamask aparecerá pela primeira vez no jogo para quem concluir a nova pesquisa especial de Halloween 2020.

Na loja, os treinadores terão vários novos itens de avatar, como máscara de Pikachu, macacão de Gengar, óculos de sableye e máscara de Sableye ou Banette, além de uma nova pose de Halloween. Quando o assunto é bônus, durante o evento você vai ganhar duas vezes mais doces por captura e transferência de Pokémon.

Entre os destaques do evento de Halloween 2020 também estão:

– O pokémon Spiritomb poderá ser encontrado após a conclusão de certas tarefas de pesquisa de campo e da história especial de Dia das Bruxas;

– Os treinadores que concluírem a pesquisa temporária do desafio do megacompanheiro poderão participar de uma pesquisa exclusiva para ganhar megaenergia de Gengar;

– O pokémon Darkrai estará em reides de cinco estrelas.