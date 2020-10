Ministério da Agricultura esclarece que Cervejaria Backer continua interditada

20/10/2020 | 07:49



O Ministério da Agricultura divulgou nota oficial, no fim da tarde desta segunda-feira, 19, na qual esclarece que a Cervejaria Backer, de Belo Horizonte (MG), continua interditada. "Até o momento, a empresa não atendeu as exigências feitas pelo ministério para garantir a segurança dos produtos. Desta forma, qualquer manipulação de bebidas na Backer (produção, padronização, envase) continua proibida", informa a nota.

A medida cautelar de fechamento adotada pelo ministério não impede a contratação de uma empresa terceira, registrada na pasta, para a produção de suas receitas e marcas.

O funcionamento do restaurante, anexo à planta fabril, é de competência dos órgãos de vigilância sanitária. A comercialização de bebidas nestes estabelecimentos somente poderá ocorrer se os produtos estiverem devidamente registrados no Ministério da Agricultura.

O Ministério da Agricultura ressalta que continua trabalhando, em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil, no caso de intoxicação causada pelo consumo das cervejas produzidas pela Cervejaria Backer.