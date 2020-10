'The Head', uma série de suspense congelante

20/10/2020 | 07:10



Uma aventura com muito suspense nas terras geladas do Polo Sul é o que revela a série The Head: Mistério na Antártida, que está disponível no catálogo do Globoplay. Para quem gosta do gênero e está habituado a assistir a esse tipo de produção, provavelmente vai matar a charada bem rapidinho, pois a trama, apesar de engenhosa, facilita a dedução de alguns pontos. Mesmo assim, a tensão é grande e faz o espectador querer chegar logo ao final. É daquelas que a gente assiste em um dia, sem muito esforço.

Em uma base internacional de pesquisa, um pequeno grupo com pessoas de nacionalidades diferentes chega para passar os seis meses do período de inverno. Isso significa, ficar esse período sem ver a luz do dia. Após se despedirem da equipe de verão, todos entram na estação de pesquisa Polaris VI para iniciar essa longa noite polar.

Até aí, tudo bem. Alguns já se conhecem e outros vão se apresentar aos demais. Passado o tempo, o comandante Johan Berg (Alexander Willaume) está de volta à estação, mas sua preocupação é grande, pois já faz um bom tempo que a comunicação com a Polaris VI foi interrompida.

Pior: os membros do grupo de inverno começam a aparecer mortos.

Com direção e roteiro de Jorge Dorado e David Pastor, The Head é tensa e divertida.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.