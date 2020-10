20/10/2020 | 07:08



Para homenagear Paulo César Pereio, que completou 80 anos na segunda, 19, o Canal Brasil revisita a filmografia do ator, que é um dos ícones do cinema nacional. São mais de 60 anos de carreira, totalizando sua participação em cerca de 70 filmes, além de atuações no teatro, em peças no Teatro de Arena. Nesta terça, 20, exibição de Os Fuzis; dia 27, Chuvas de Verão; dia 3 de novembro, Eu Te Amo; dia 10, O Bom Marido; dia 17, Dama do Lotação; e, dia 24, Toda Nudez Será Castigada. Sempre à 0h30.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.