Casal é condenado por maus-tratos a animais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/10/2020 | 23:55



Os donos do Centro Veterinário Bem Estar dos Bichos, no bairro Alves Dias, em São Bernardo, foram condenados em segunda instância por maus-tratos a animais e crimes contra relações de consumo. O casal Alison Bertoldo da Costa e Renata Sousa de Freitas da Costa foram sentenciados a dez anos e quatro meses e nove anos e quatro meses de prisão, respectivamente. Ambos também terão que pagar 966 dias-multa (o valor unitário é de um décimo do salário mínimo e deve ser pago, corrigido, quando ação estiver transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recursos).

O casal já havia sido condenado em outubro de 2019 a 14 anos e sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 503 dias-multa. A defesa recorreu da sentença e a nova decisão foi divulgada em 10 de outubro. O Diário mostrou em 8 de julho de 2017 que o casal foi preso após denúncia anônima. Segundo a Prefeitura de São Bernardo, a clínica não possuía alvará de funcionamento, mas não foi informado o tempo de atuação do espaço.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º DP (Centro), foram encontrados animais presos em baias, sendo que muitos não tinham comida nem água, além de condições inadequadas de ventilação e de higiene. Equipamentos enferrujados e medicamentos vencidos também foram encontrados.

De acordo com o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), autoridades encontraram na clínica situações flagrantes de maus-tratos a animais.



OUTRO CASO

O MP denunciou duas pessoas por maus-tratos a animais, também em São Bernardo. Maria de Lourdes Lima Manhani e a filha Núbia Cristina Lima Barreto mantinham um canil clandestino em condições inadequadas para o bem-estar dos animais. Em setembro de 2019, integrantes da Polícia Civil, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) instituída para apurar irregularidades na venda de animais por estabelecimentos clandestinos visitaram o local e encontraram 59 cães e um gato em péssimas condições de abrigo, em espaços pequenos, divididos em baias improvisadas e alguns deles em piso frio, afrontando a Lei Municipal 6.399/2015, que limita quantidade de animais por metro quadrado em residências particulares.

Maria admitiu a venda dos animais para pessoas interessadas, acrescentando que o preço médio oscilava entre R$ 500 e R$ 600. A advogada das rés não retornou aos contatos da equipe de reportagem até o fechamento desta edição.