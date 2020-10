Ocupação de UTI segue com tendência de queda na região

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



19/10/2020



A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados ao tratamento das vítimas do coronavírus segue com tendência de queda no Grande ABC. Em abril, a taxa chegou a atingir 70% e, em agosto, 63%. Dados das prefeituras indicam que três cidades tiveram queda nos últimos dois meses – de 50% para 39,9% em Santo André, de 44% para 28% em São Bernardo e de 63% para 62,7% em Mauá. Em Diadema, o percentual se manteve o mesmo, 49%. Em São Caetano, o índice foi de 20% para 34%. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não dispõem de leitos de UTI.

A redução está em sinergia com as mortes registradas semanalmente. A semana encerrada sábado, quando 33 óbitos foram confirmados, média de cinco por dia, foi a terceira seguida de redução nos falecimentos. Entre os dias 16 e 22 de agosto, quando o Diário noticiou que a ocupação dos leitos começou a cair, foram confirmadas 96 vítimas fatais, cerca de 14 por dia.

ATUALIZAÇÃO

A região totaliza 69.863 casos e 2.676 mortes de Covid. São 29.962 confirmações e 953 óbitos em São Bernardo, 19.213 casos e 616 falecimentos em Santo André, 9.126 positivos e 457 vítimas fatais em Diadema, 5.798 diagnósticos e 320 óbitos em Mauá, 3.952 contaminações e 220 baixas em São Caetano, 1.205 infectados e 85 mortes em Ribeirão Pires e 607 positivos e 25 perdas. Ao todo, são 57.706 curados.

O Estado de São Paulo soma 1.064.039 confirmações e 38.035 óbitos causados pelo coronavírus. São 953.690 recuperados.

No Brasil, são 5.250.727 casos confirmados, dos quais 154.176 faleceram, 4.681.659 foram recuperados e 414.892 estão em acompanhamento.