Corinthians oficializa a chegada do lateral Fábio Santos até fim de 2021

19/10/2020 | 18:55



O Corinthians oficializou no fim da tarde desta segunda-feira o primeiro reforço pedido pelo técnico Vagner Mancini. O lateral-esquerdo Fábio Santos assinou contrato até dezembro de 2021 e chega para assumir a posição.

O experiente jogador de 35 anos fará sua segunda passagem pelo clube e tentará ajustar a defesa corintiana, ponto fraco em 2020. Ele foi jogador de Mancini no Atlético-MG, em 2019. "Fábio Santos está de volta ao Corinthians! O campeão da América e do Mundo pelo Timão assina contrato até 31 de dezembro de 2021. Seja bem-vindo!", postou o clube.

Além dos títulos citados pelo clube, o lateral também conquistou o Brasileirão em 2011 e 2015, além do Paulistão e da Recopa em 2013.

O acerto ocorreu na sexta-feira. Faltavam os exames médicos, por isso não foi oficializado antes. Fábio Santos foi aprovado nesta segunda-feira e já assinou o vínculo de 15 meses.

Dono de seis títulos pelo clube, ele chega para assumir a vaga de Lucas Piton. O jovem é promissor, mas vem falhando demais na marcação. Justamente o ponto que Mancini mais viu defeitos no time, sobretudo na goleada de 5 a 1 para o Flamengo.

O Corinthians visita o Vasco nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, porém a estreia de Fábio Santos deve acontecer na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do América-MG, dia 28. Até lá o clube espera fechar, também, com um zagueiro.