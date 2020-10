'Não deixe as pessoas me verem doente', pediu Vanusa ao filho no início da doença

19/10/2020 | 17:17



Rafael Vannucci, filho de Vanusa, usou seu Instagram nesta segunda, 19, para publicar um vídeo esclarecendo o estado de saúde de sua mãe e as decisões referentes à sua internação em uma clínica, após a cantora ter recebido alta do hospital, onde tratou de uma pneumonia.

"Muita gente acha que a Vanusa teve alta do hospital e saiu andando pela porta da frente, poderia ir para casa dela, minha casa ou a casa da minha irmã. Isso não é verdade", contou.

Em seguida, prosseguiu: "A doença da minha mãe está em um estágio muito avançado. Ela tem uma doença cognitiva, uma demência. As pessoas conhecem mais a doença chamada Alzheimer, a da minha mãe é um pouco mais grave, mas é parecida com Alzheimer".

"Minha mãe saiu do hospital de ambulância, porque ela só permanece deitada. Eu decidi voltar ela para a clínica em que ela passou os dois últimos anos. É uma decisão minha", afirmou Rafael.

Ele ressalta que a decisão conta com apoio da família: "Claro que tenho o acolhimento da minha irmã Amanda, que é uma guerreira e está o tempo todo do lado da minha mãe e ajuda. O motivo de a minha mãe estar em Santos é para ficar próxima da Amanda."

O estado de saúde de Vanusa

"Minha mãe está doente há 15 anos. Só quem tem um idoso doente sabe o que é isso. Eu sei o que eu passo, o que minha família passa, sou forte e vou continuar lutando pela minha mãe hoje e sempre", contou Vannucci.

Segundo ele, a ida de Vanusa à atual clínica foi feita com base em conselhos dos que já a tratavam e também dos que a atenderam no hospital em que esteve internada mais recentemente.

"Minha mãe não se alimenta sozinha mais. Ela está acamada, usa fraldas, não tem dentes na boca. Minha mãe não lembra de muitas pessoas, lembra de mim, da minha irmã, do enfermeiro, da médica, pessoas que convivem no dia a dia", relata.

"Todos os dias minha mãe faz fisioterapia para ''ensinar'' ela a comer. O grande problema de quem tem demência é que a pessoa se alimenta errado, essa comida vai para o pulmão e causa a pneumonia. Foi por isso que ela foi para o hospital", prossegue.

Segundo seu filho, Vanusa também faz sessões diárias de fisioterapia pulmonar, para ajudar na respiração, e no restante do corpo, por não conseguir sair da cama.

''A gente precisa seguir a vida''

Após explicar o estado de saúde de Vanusa, Rafael Vannucci salientou: "Minha mãe está sendo muito bem tratada. Ela é visitada frequentemente por mim e pela minha irmã."

"Minha mãe é colocada como prioridade sempre em nossas vidas. Mas a gente precisa seguir a vida, seguir feliz", continuou o empresário, que passou cerca de 40 dias afastado do trabalho para ajudar a cuidar da cantora.

''Não deixe as pessoas me verem doente''

Rafael Vannucci explicou o motivo de poucas aparições de Vanusa na imprensa ou em redes sociais nos últimos anos, com o desenvolvimento de sua doença.

"Bastante tempo atrás, ela fez um exame na cabeça que detectou a demência, mas não tinha sinais. Estava fazendo tratamento mais da dependência química de remédios e bebida alcoólica. Quando ela soube, me pediu duas coisas."

"''Filho, cuida de mim, me protege. E, por favor, não deixa as pessoas me verem doente, acamada, se eu ficar feia... Porque eu quero que as pessoas lembrem de mim nos palcos, cantando, a minha obra, a minha música''", contou Rafael.