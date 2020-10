Neymar revela que já ficou com Giovanna Lancellotti e fala sobre Bruna Marquezine em vídeo

19/10/2020 | 17:10



Neymar Jr. participou de um vídeo surpreendente nesta segunda-feira, dia 19. O jogador foi ao canal de Matheus Mazzafera e brincou de Pego, Penso ou Passo, revelando se ficaria ou não com algumas das celebridades e influencers que foram citadas. Logo de cara, o atleta contou que é um sonho ficar com Cleo e confessou que já ficou com a DJ Bárbara Labres. Ao decorrer do vídeo, Ney ainda admitiu que não ficaria mais com Anitta, já que ela virou uma amiga muito próxima, e que pensaria em ficar com a ex-BBB Munik Nunes.

E se você achava que o nome de Bruna Marquezine não surgiria... é, ela foi citada! E não é que o jogador foi um pouquinho fofo na resposta?

- Essa aí não tem P [de Pego, Penso ou Passo] na resposta para ela. Já amei, já foi.

O coração dos fãs de Brumar até bateu mais forte nesta hora, não é?

Além disso, Neymar revelou que já ficou com Giovanna Lancellotti.

- Já [peguei]. Hoje em dia somos amigos. Pego de novo. Ela vai ficar p**a comigo.

Novo destino?

Ao que tudo indica, Neymar Jr. não passará o Ano Novo na Bahia, como de costume. Segundo informações do jornal Alô Alô Bahia, a residência em que o craque sempre celebra o Réveillon, localizada em Barra Grande, já foi alugada por outro inquilino.

A casa fica de frente para a praia e possui três edificações, com diversas suítes, heliponto e um lago artificial. Neymar se hospedava no imóvel desde 2017. O que será que ele planeja fazer neste ano, hein?